أكثر من 29 بالمائة من نزل المنطقة السياحية طبرقة-عين دراهم مغلقة ومساع لإعادة استغلالها

تمثل النزل المغلقة بالمنطقة السياحية طبرقة-عين دراهم 29،75 بالمائة من مجموع طاقة الايواء بكامل الوحدات السياحية المستغلة بجهة جندوبة والبالغ عددها 24 وحدة.



وأفاد تقرير صادر عن المندوبية الجهوية للسياحة بطبرقة، أن غلق أكثر من 29 بالمائة من نزل طبرقة-عين دراهم يشكّل معضلة حقيقية اثّرت على قدرة الوحدات على استيعاب حجم الطلبات الواردة عليها من الوافدين المحليين والأجانب خلال فترة الذروة السياحية لهذا الموسم خاصة بمدينة طبرقة التي تسجل نسبة امتلاء تفوق 100 بالمائة للفترة الممتدة من منتصف شهر جويلية الى منتصف شهر اوت القادم.

وتعدّ المنطقة السياحية طبرقة-عين دراهم 6 نزل مغلقة منها 4 من فئة نجمتين ونزل واحد من صنف ثلاثة نجوم والسادس غير مصنف وبطاقة استيعاب تفوق 1800 سريرا.



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ويعود غلق البعض من هذه الوحدات السياحية الذي استند في ظاهره لأسباب اقتصادية وأخرى اجتماعية الى سنوات ما قبل 2011 وبعضها الاخر الى سنتي 2011 و2012.

واشار ذات التقرير الى ان 3 من الوحدات السياحية المغلقة التي تفوق طاقة استيعابها مجتمعة 1445 سريرا معروضة للبيع و3 وحدات أخرى يسعى أصحابها الى إعادة تهيئتها وتجديد استغلالها والترفيع في قدرة ايوائها.

كما ساهمت النزل المغلقة في انتشار ظاهرة الاكتظاظ والاقبال على الشقق المفروشة المسوغة وعدم احترام أصحاب عدد كبير منها للتعاقد الشفاف مع السواح فضلا على استغلالهم لهذا الوضع والترفيع في أسعار المساكن وعدم تسديد ما يستوجبه نشاطهم من اداءات للدولة في مختلف عناوينها في ظل غياب شبه تام للمراقبة والمتابعة.

وعلى مستوى المؤشرات السياحية بولاية جندوبة سجل معدل الوافدين خلال العشرة أيام الثانية من شهر جويلية الجاري تطورا ناهزت نسبته 20 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية كما سجل عدد الليالي المقضاة تطورا هاما ناهز 26 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية.

ويعمل الديوان الوطني للسياحة وبقية الأطراف المتدخلة على فتح واستغلال وتسوية وضعية دور ضيافة جديدة وانطلاقة اشغال منتجع سياحي في موفى اوت بالمنطقة السياحية بالمرجان بكلفة تتجاوز 140 مليون دينار، وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة عيسى المرواني لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وفاق عدد الوافدين على الوحدات السياحية بولاية جندوبة منذ 1 جانفي 2023 الى موفى افريل المنقضي، 92 الف وافد تصدر المحليون لائحتهم بنسبة قاربت 80 بالمائة وفاق عدد الليالي المقضاة لذات الفترة 150 الف ليلة.