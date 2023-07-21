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منوبة: بلدية طبربة تستعد لانطلاق عمل دار الخدمات الرقمية الموضوعة تحت إشرافها من حيث التصرّف وإسداء الخدمات نيابة عن هياكل أخرى

Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 20:08 قراءة: 1 د, 6 ث
      
تستعد بلدية طبربة بولاية منوبة لانطلاق عمل دار الخدمات الرقمية والتي خصّصت لها مبنى خاصّا بجانب فضاء البلدية، وهيّأت لها الظروف المناسبة من موارد بشرية وتجهيزات، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الحوكمة الإلكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية الذي أقرته رئاسة الحكومة ويتواصل تنفيذه إلى غاية شهر جوان 2024، لتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين خاصة بالمناطق الداخلية التي تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية.

يأتي ذلك، وفق تصريح كاتب عام هذه البلدية، رضا المبروك، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إثر ترشّح بلدية طبربة ضمن عدد من بلديات الجمهورية، والإعلان عن قبولها النهائي للإنخراط في مشروع دور الخدمات الرقمية، وتقييم الترشحات ومصادقة لجنة القيادة العليا المنعقدة في مارس المنقضي على قائمة البلديات المقبولة نهائيا، والامضاء جهويا على الإتفاقية الخصوصية المتعلقة بإستغلالها وتسييرها.
وقد استجابت بلدية طبربة لخصوصيات دار الخدمات الرقمية التي ستوضع تحت إشرافها من حيث التصرّف والتعهّد بإسداء خدمات نيابة عن الهياكل الأخرى وبتفويض منها، والتزمت بالمواصفات التي سيتم فيها اعتماد منصة معلوماتية موحّدة لإسداء الخدمات تمكّن من تقديم خدمات مرقمنة جزئيا أو كليّا من قبل مخاطبين وحيدين وباعتماد وسائل مؤمّنة ومتاحة للدفع الالكتروني.
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وتتعلق خدمات هذه الدار الرقمية، التي تتضمن 6 مكاتب، بعديد القطاعات منها استخلاص فواتير الماء والكهرباء، ووثائق الصناديق الاجتماعية على غرار الضمان الاجتماعي، والتقاعد والحيطة الاجتماعية، والتأمين على المرض، وغيرها من الخدمات الضرورية التي يتكبد من أجلها المواطنون من المناطق الريفية عناء التنقل.


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