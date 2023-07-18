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بطولة تيمبير الفنلندية للتنس - معز الشرقي يودع المنافسات منذ الدور السادس عشر

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 15:47 قراءة: 0 د, 19 ث
      
خرج لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 279 عالميا من الدور السادس عشر لبطولة تيمبير الفنلندية التي تقام على ملاعب ترابية بعد خسارته اليوم الثلاثاء امام المجري زسمبور بيروس المصنف 109 عالميا بنتيجة صفر-2 (4-6 و6-7).
ومن جهته، يلاقي عزيز دوقاز المصنف 241 عالميا في وقت لاحق من مساء اليوم الصربي ميليان زيكيتش المصنف 384 عالميا لحساب الدور السادس عشر من البطولة ذاتها.


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