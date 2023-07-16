الدوري الماسي لألعاب القوى (ملتقى سيليزيا) - العداء المغربي سفيان البقالي يفوز بسباق 3000 م موانع

فاز البطل العالمي والأولمبي المغربي سفيان البقالي اليوم الأحد بسباق 3000 م موانع لملتقى سيليزيا ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى.

وقطع البقالي الذي تمكن من تحطيم الرقم القياسي للملتقى المسافة في زمن قدره 8د و3ث و16.

وعاد المركز الثاني للسباق للكيني كيبيوت أبراهام بتوقيت 8د و8ث و3 متقدما على مواطنه بيت ليونارد كيبكيموا بتوقيت 8د و9ث و45/ 100.





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وكان البطل العالمي قد فاز مؤخرا بسباق 3000 م موانع لملتقى ستوكهولم ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى. كما توج شهر ماي الماضي بذهبية الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى المحطة الثانية للدوري الماسية.