Babnet

مجمع التنمية الفلاحية الصدقة ببرقو يطالب بوقف رخصة بناء مصنع لتعليب المياه المعدنية لاضراره بالمائدة المائية

Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 - 19:02 قراءة: 0 د, 38 ث
      
طالب رئيس "مجمع التنمية الفلاحية الصدقة 1 و2 و3 بمنطقة البحيرين" بمعتمدية برقو من ولاية سليانة عبد الوهاب ابراهيم البرقاوي، بوقف رخصة بناء مصنع خاص لتعليب المياه المعدنية بالمنطقة لأنه يضر بالمائدة المائية الجوفية وفق تقديره.

وقال البرقاوي ، خلال ندوة عقدها الخميس بمقر النقابة الوطنية للصحافيين أن "وزارة الفلاحة وولاية سليانة رفضتا منح الترخيص الى صاحب معمل إنتاح الماء المعدني في وقت سابق ثم تراجعتا عن قرارهما ومنحته الرخصة.

...

واعتبر "أن انجاز وحدة جديدة لتعليب المياه يمثل تهديدا للآبار لاسيما في ظل وجود 3 شركات لانتاج الماء المعدني تستغل حاليا المائدة الجوفية بولاية سليانة، وكذلك تهديدا للمنطقة الفلاحية المصنفة "منطقة صيانة".

ودعا وزير الفلاحة الى وقف العمل بهذه الرخصة ووقف المشروع الى ان يقول القضاء كلمته خاصة وان المجمع قدم شكاية للمطالبة بايقاف الرخصة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269831


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 13 جويلية 2023 | 25 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:41
16:15
12:32
05:10
03:22
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet41°
33° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-27
38°-27
44°-28
41°-30
40°-30
  • Avoirs en devises
    23267,8

  • (12 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,37778 DT        1$ =3,07271 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 juil)   1182,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*