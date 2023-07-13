مجمع التنمية الفلاحية الصدقة ببرقو يطالب بوقف رخصة بناء مصنع لتعليب المياه المعدنية لاضراره بالمائدة المائية

طالب رئيس "مجمع التنمية الفلاحية الصدقة 1 و2 و3 بمنطقة البحيرين" بمعتمدية برقو من ولاية سليانة عبد الوهاب ابراهيم البرقاوي، بوقف رخصة بناء مصنع خاص لتعليب المياه المعدنية بالمنطقة لأنه يضر بالمائدة المائية الجوفية وفق تقديره.



وقال البرقاوي ، خلال ندوة عقدها الخميس بمقر النقابة الوطنية للصحافيين أن "وزارة الفلاحة وولاية سليانة رفضتا منح الترخيص الى صاحب معمل إنتاح الماء المعدني في وقت سابق ثم تراجعتا عن قرارهما ومنحته الرخصة.





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واعتبر "أن انجاز وحدة جديدة لتعليب المياه يمثل تهديدا للآبار لاسيما في ظل وجود 3 شركات لانتاج الماء المعدني تستغل حاليا المائدة الجوفية بولاية سليانة، وكذلك تهديدا للمنطقة الفلاحية المصنفة "منطقة صيانة".



ودعا وزير الفلاحة الى وقف العمل بهذه الرخصة ووقف المشروع الى ان يقول القضاء كلمته خاصة وان المجمع قدم شكاية للمطالبة بايقاف الرخصة.