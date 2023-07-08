تطاوين: انشاء 5 مسارات للمشي و 5 مسالك للدراجين تشمل 15 موقعا سياحيا وتاريخيا

تعمل جمعية صيانة التراث بمدينة غمراسن منذ الاعلان عن إدراج بلدية غمراسن بلدية سياحية على تثمين مختلف العناصر التراثية المادية منها وغير المادية وتوظيفها لخدمة الاقتصاد المحلي الذي مازال يرتكز اساسا على ايرادات ابناء المنطقة العاملين في الخارج.

وبعد ان بادرت بتنظيم تظاهرة غمراسن وجهة سياحية واعدة التي استقطبت اهتمام العديد من الاطراف المعنية بهذا القطاع الحيوي، أعلنت مؤخرا عن إنشاء 5 مسالك للدراجات و5 مسارات للمشي على الاقدام تربط قرابة 15 موقعا سياحيا (تراث جيولوجي و انساني متفرد)، وذلك بالاشتراك مع بلدية المكان وشركة مغامرات الجنوب التونسي (South Tunisia Adventures) في اطار ما يعرف بالطريق السينماتوغرافية حول قصر الحدادة، هذا الموقع البارز والمهم الذي احتضن تصوير اشهر الافلام السينمائية العالمية مثل "حرب النجوم" لمخرجه جورج لوكاش الامريكي يمر عبر تضاريس على غاية من التشويق بمنعرجاتها وعبر الجبال المحيطة بمدينة غمراسن ومناظرها العلوية والطبيعية الخلابة وفي ذلك فرصة للزوار لاكتشاف التنوع الطبيعي والثراث الجيولوجي للمنطقة.

واعتبارا لاهمية هذه المواقع في تاريخ الجهة وحضارتها تم تصميم وطباعة خرائط ورقية تهم المسالك والمواقع السياحية في المنطقة، كما ركزت الجمعية خريطتين ضوئيتين واحدة امام قصر الحدادة والثانية في مدخل مدينة غمراسن قرب قصر البلدية، اضافة الى تركيز لوحات للتعريف بكل المواقع واثراء معلومات الزوار والسياح بالمزيد من المعلومات التاريخية والعلمية الدقيقة والخاصة بالمواقع المحددة في هذه المسالك.

ويندرج هذا المشروع وفق ما افاد به رئيس جمعية صيانة التراث بغمراسن الدكتور سمير الخرشاني مراسل "وات" في برنامج تعزيز السياحة المستدامة في تونس الذي تنفذه وزارة السياحة بدعم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ Tunisie وتمويل مشترك من قبل الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ والاتحاد الاوروبي كجزء من برنامج تونس وجهتنا الذي يهدف الى دعم وتطوير السياحة التونسية.



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واكد الخرشاني ان الجمعية تسعى الى استحثاث ودفع المستثمرين من ابناء الجهة على بعث المزيد من المشاريع الضرورية في هذا القطاع مثل دور الاقامة ودور الضيافة والمطاعم السياحية المصنفة وكل متطلبات راحة السياح والزوار عموما مذكرا بما وعدت به وزارة الاشراف من تسهيلات في بعث هذه المشاريع للسياحة البديلة في انتظار تطويرها ومزيد استسغلال الثراء المتفرد في معتمدية غمراسن من نفائس تاريخية وحضارية متعاقبة طيلة اكثر من 3000 سنة ولم تحظى بالاهتمام والتوظيف، حسب تعبيره.