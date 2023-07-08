الاتحاد الافريقي لكرة القدم يختار هيثم قيراط ضمن قائمة الحكام المحترفين لسنة 2023

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن قائمة الحكام المحترفين لسنة 2023 والتي ضمت حكم الساحة التونسي هيثم قيراط.



يذكر ان هيثم قيراط سيكون اليوم السبت ضمن طاقم التحكيم الذي سيتولى ادارة الدور النهائي لكاس افريقيا للامم لاقل من 23 عاما بين المنتخب المغربي المستضيف ونظيره المصري بعد ان تم تعيينه مسؤولا عن تقنية "الفار".

هذا وقد اختار الاتحاد العربي لكرة القدم هيثم قيراط ضمن قائمة حكام المرحلة النهائية لكاس سلمان للاندية العربية المقررة بالسعودية من 27 جويلية الجاري الى 12 اوت المقبل الى جانب حكم الساحة صادق السالمي والحكمين المساعدين خليل حساني وايمن اسماعيل.