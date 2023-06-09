قابس: الإشكاليات بالجملة والوضع يراوح مكانه بالمستشفى الجامعي بقابس

لا يزال المستشفى الجامعي بقابس، الذي يقصده يوميا عدد كبير من المرضى من مختلف معتمديات ولاية قابس ومن الجهات المجاورة، يتخبّط في نفس الاشكاليات التي يعيش فيها منذ سنوات ومن بينها بالخصوص تعطّل مشروع تقوية أسس وإصلاح هياكل ومباني هذه المؤسسة الاستشفائية الكبرى الذي انطلقت أشغاله في بداية سنة 2013.

ويشتغل اليوم المستشفى الجامعي بقابس بنصف طاقة استيعابه بعد أن تم منذ ما يزيد عن السنتين غلق 8 قاعات بكلّ طابق من طوابقه الستة وكذلك عياداته الخارجية بغاية اصلاحها، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول من ادارة هذه المؤسسة الاستشفائية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتؤمن إدارة المستشفى العيادات الخارجية في بناية على وجه الكراء كائنة على مسافة بعيدة نسبيا عن هذا المستشفى مما يكبد المرضى مصاريف اضافية ويثقل كاهل المؤسسة الاستشفائية بمعلوم كراء إضافي يبلغ سنويا 114 ألف دينار.

كما يشكو المستشفى من نقص ملحوظ على مستوى طب الاختصاص وخاصة اختصاصي الأشعة وطب الدم السريري، وهو ما تسبّب في اشكاليات عديدة وجعل هذه المؤسسة الاستشفائية محل انتقاد كبير من قبل المواطنين.



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ورغم مجمل هذه الصعوبات والإشكاليات، نجح قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بقابس يوم الخميس 01 جوان 2023 في إجراء أول عملية تسريح لجلطة دماغية بواسطة تقنية "ترومبوليز"، أمّنها كل من قسم الاستعجالي وعلى رأسه الأستاذة إيمان رجب، وقسم الأعصاب وعلى رأسه الدكتورة آمنة اللوز، وذلك بالتعاون مع قسم الأشعة ( قسم الكشف بالصدى) وباقي الأقسام المشاركة في هذا الانجاز لصالح المرضى.

وأكّدت وزارة الصحة التي نشرت هذا الخبر أنه ستتم مواصلة هذه العمليات والاستفادة من هذا الانجاز الطبي بولاية قابس والجهات المجاورة لها.