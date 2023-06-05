المنتخب التونسي لكرة اليد في تربص بالمهدية والجامعة تبرمج دورة دولية في نوفمبر المقبل في تونس تحضيرا لكأس إفريقيا للأمم 2024

يجري المنتخب الوطني للأكابر لكرة اليد تربصا بالمهدية خلال الفترة من 6 إلى 11 جوان 2023 تتخلّله مقابلتان وديتان مع منتخب الأواسط الذي يستعد بدوره للمشاركة في بطولة العالم ألمانيا-اليونان جوان 2023.

وسيكون هذا التربص مخصصا بالأساس للاعبين المحليّين إلى جانب مشاركة بعض اللاعبين المحترفين في البطولات الأجنبية الذين أنهوا التزاماتهم مع فرقهم.



وياتي التربص استعدادا لكأس إفريقيا للأمم القادمة التي ستدور بمصر من 18 إلى 28 جانفي 2024 والمؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024 وبطولة العالم الدنمارك-النرويج-كرواتيا 2025،



...





وقد وجه الاطار الفني للمنتخب التونسي لكرة اليد الدعوة للاعب ياسين المؤدب (لوترشاوسين الألماني) وهو لاعب يحمل جنسية مزدوجة تونسية - المانية وسبق له ان شارك في بطولة العالم للاصاغر مع منتخب المانيا . وستنكب الجامعة على تاهيله للعب للمنتخب الوطني بعد تسوية ملفه القانوني



وفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعوين:

حراس المرمى : يوسف زيان (النجم الساحلي)، محمد أمين العش (نسر طبلبة)

جناح أيسر : غسان التومي (الترجي الرياضي)

جناح أيمن : عصام رزيق (النجم الساحلي)، طارق جلوز (الترجي الرياضي)

ظهير أيسر : يوسف معرف (العربي القطري)، حازم باشا (الترجي الرياضي)، يوسف الشتيوي (بعث بني خيار)،

منسقون : عبد الحق بن صالح وبلال العبدلي (الترجي الرياضي)، محمد عمار (نادي ساقية الزيت)، ريان زرياط (شباب أهلي دبي الإماراتي)،

ظهير أيمن : أشرف المرغلي (الترجي الرياضي)، طه السماوي (نادي ساقية الزيت)، ياسين المؤدب (لوترشاوسين الألماني)

لاعبو الدائرة : إسلام الجبالي (الترجي الرياضي)، بلال بلال (نسر طبلبة)، رامي حمام (النادي الإفريقي) وبلال بن ابراهيم (فالانسيا الفرنسي)



وفي سياق متصل افاد مصدر من الجامعة التونسية لكرة اليد انه في اطار برنامج تحضيرات المنتخب التونسي للمشاركة في بطولة امم افريقيا في جانفي المقبل بمصر ستنظم الجامعة من 2 الى 4 نوفمبر المقبل دورة دولية رباعية بتونس بمشاركة منتخبات البرتغال سويسرا والنمسا