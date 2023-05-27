"لن ندخر اي جهد من اجل اسعاد جماهيرنا و رفع كاس تونس" (معين الشعباني)

شدد معين الشعباني مدرب الترجي الرياضي ان الفريق لن يدخر اي جهد من اجل تحقيق نتيجة ايجابية في لقاء الغد ضد الاولمبي الباجي في نهائي كاس تونس من اجل رفع اللقب و اسعاد جماهير الاحمر و الاصفر رغم طبيعة الفترة الحساسة التي يعيشها النادي حاليا.



واوضح الشعباني خلال الندوة الصحفية التي انعقدت ظهر اليوم السبت بقاعة المؤتمرات الاعلامية بالادارة الوطنية للتحكيم بمناسبة لقاء الغد ضد الاولمبي الباجي و الذي سيحتضنه ملعب حمادي العقربي برادس (س16) ان "مباراة النهائي تعد عرسا كرويا يكتسب نكهة مميزة وسيجمع بين فريقين يعيشان وضعيتين غير متشابهتين حيث ان الترجي لايزال محروما من خدمات بعض لاعبيه جراء الاصابات و العقوبات التاديبية فضلا عن الارهاق و بعض الاثار النفسية اثر انسحاب الفريق من رابطة ابطال افريقيا وفي مقابل ذلك يعيش الاولمبي الباجي حالة من الاستقرار الذهني و الاستمرارية الفنية علاوة عن خبرة الاولمبي في مجال مسابقة كاس تونس حيث عادة ما قدم مردودا متميزا كلما بلغ الدور النهائي".



واضاف الشعباني الذي تقلد المفاتيح الفنية للترجي الرياضي قبل ايام قليلة ان "الترجي تحكمه نواميس خاصة حيث يتعلم اللاعبون عدم الافراط في الفرح زمن الانتصارات وعدم التمادي في الحزن في حال الفشل رغم ان بلوغ الدور نصف النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لا يعد فشلا بالنظر الى المستوى الفني للبطولة التونسية و لابد من طي الصفحة و العمل و التركيز على مستقبل الرهانات ولهذا ليس لنا الوقت للتفكير فيما مضى خاصة وان لقاء الكاس على غاية الاهمية و يتطلب منا التركيز التام".

وانهى مدرب الترجي الرياضي قائلا "سنحاول وضع اللمسات الاخيرة فيما تبقى لنا من وقت قبل مباراة الدور النهائي ومحاولة تاهيل بعض العناصر المصابة حيث استعاد شرارة جزءا من امكانياته بينما لايزال حمدو الهوني في مرحلة العودة التدريجية ويمكن الاستعانة بخدماته في اي لحظة من اللقاء نظير قيمته الفنية العالية ودوره الجوهري صلب الفريق".

ومن جهته اكد الحارس معز بن شريفية ان "الترجي لا يعيش الا بالالقاب ولهذا فنحن مطالبون ببذل كل المجهودات في لقاء النهائي غدا من اجل التتويج بالكاس لاسيما وان الانتصار الاخير ضد اتحاد تطاوين كان مفيدا من الناحية المعنوية والذهنية وسنحاول البناء من جديد على المردود الايجابي الذي قدمه اللاعبون رغم الوعي بقيمة المنافس وما يتمتع به من امكانيات خاصة على مستوى حراسة المرمى (كريرو نصيب) ونحن جاهزون لكل الاحتمالات مهما كان مصير اللقاء بما فيها الوصول الى ضربات الجزاء"



