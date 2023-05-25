نور الدين بوطار يغادر السجن بعد دفع الضمان المالي

غادر ظهر اليوم الخميس 25 ماي 2023 مدير عام إذاعة موزاييك أف.أم نور الدين بوطار السجن المدني بالمرناقية، وذلك بعد دفع الضمان المالي بحسب ما نقلته اذاعة مواييك.

وكانت الدائرة الاستئنافية بالقطب القضائي المالي قد قررت أمس الأربعاء الإبقاء على بوطار بحالة سراح بضمان مالي قيمته مليون دينار، وتحجير السفر عليه.



