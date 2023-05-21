شركة نقل تونس تعلن عن عودة حركة الجولان بصفة عادية بين محول مفتاح سعد الله ومحول الياسمين

اعلنت شركة نقل تونس، مساء الاحد، عن عودة حركة الجولان بصفة عادية بين محول مفتاح سعد الله ومحول الياسمين، بالنسبة للخط مترو رقم 5، وذلك بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.



وكانت حركة الجولان بالنسبة لخط المترو رقم 5، قد شهدت منذ صباح امس السبت ، استعمالا لسكة واحدة (ذهابا وايابا) بين محول مفتاح سعد الله ومحول الياسمين، نظرا لاشغال تجديد السكة المزمع القيام بها بين محطتي "الرمانة" و"الجامعة"، المندرجة في اطار تحسين البنية التحتية.



