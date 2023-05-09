الدورة الثامنة لصالون سوسة الدولي للكتاب من 11 الى 21 ماي 2023

تنتظم الدورة الثامنة لصالون سوسة الدولي للكتاب من 11 إلى 21 ماي 2023 بفضاء قصر المعارض بسوسة، بمشاركة 70 دار نشر من تونس والمغرب وليبيا ومصر وسوريا ولبنان.



وتتضمن هذه الدورة جملة من الأنشطة الثقافية الموجهة للكهول والأطفال، وكذلك مجموعة من الندوات والورشات وتقديم لأحدث الإصدارات، وفق ما جاء في بلاغ صحفي تلقت "وات" نسخة منه.

وتنطلق الأنشطة التي تتوزع على كامل أيام الصالون بلقاء مع الكاتبة والباحثة ألفة يوسف تحت عنوان "في مديح القراءة: كتب غيرت حياتي" وذلك يوم 11 ماي على الساعة الرابعة عصرا، ويدير اللقاء حلمي الشيخاوي عن جمعية عشاق الكتب، كما يدير أيضا في اليوم التالي رفقة زهرة القاضي لقاء مع الروائي توفيق العلوي حول روايته الجديدة "جبل الجلود: نيران جاشي" التي توجت مساء السبت بجائزة الكومار الذهبي .

وفي لقاء يوم 13 ماي على الساعة الثالثة بعد الزوال يتابع القراء الكاتب عبد العزيز قاسم لتقديم إصداره الجديد: "بورقيبة المستمع الأكبر" في تقديم للدكتور عادل بن يوسف.

وتنتظم يوم 14 ماي على الساعة العاشرة صباحا ندوة فكرية حول إشكاليات ترجمة الأدب، المدونة التونسية نموذجا، ويدير الجلسة الأستاذ محمد سعد برغل، وتتضمن مداخلة تأطيرية للأستاذة وداد الظريف تحت عنوان "من قضايا شعرية الترجمة" بينما يقدم الأستاذ منصور مهني مداخلة بعنوان "تجربتي في ترجمة المدونة التونسية" ويطرح الأستاذ الجامعي المختص في الاسبانية، والمترجم والشاعر رضا مامي "إشكاليات ترجمة الشعر، مدونة أبي القاسم الشابي نموذجا" بينما يقدّم الأستاذ أيمن حسن مداخلة حول "الأدب التونسي بين مهنية الترجمة والبعد الإبداعي".

ويدير رئيس جمعية المتقاعدين بالمنستير الناشط الثقافي والصحفي والناشر محمد البرقاوي لقاء مع الكاتبة سعيدة الدوكي حول كتابها :"le voile sur le divan ce qu’il révèle ;ce qu’il cache"

وينتظم يوم 15 ماي لقاء مع الروائي سفيان رجب لتقديم إصداره الجديد "شاحنة في طريق طرابلس" يقدمه الأستاذ هشام بن علية عن جمعية "صفحات" تليه أمسية شعرية ينشطها الإعلامي والشاعر صالح السويسي ويشارك فيها الشعراء راضية الشهايبي وعبد الواحد السويح وسمير السحيمي.

وفي برنامج يوم 16 ماي لقاء مع الباحثة مريم الدزيري لتقديم كتابها "الحكاية الرمزية الصوفية" (س 11) يليه لقاء مع الدكتور المنصف بن عبد الجليل لتقديم آخر اصداراته "بذور المواسم" بالتعاون مع جمعية أحباء المكتبة والكتاب بمساكن (س 15) ولقاء مع الروائي المغربي عزيز الشرّاج (س16).

ويتضمن برنامج يوم 17 ماي لقاء مع الفنان المسرحي كمال العلاوي حول الاقتباسات الأدبية والمسرح (س 11) ولقاء مع الكاتبة فدوى العذاري لتقديم إصدارها "الدلالي والتداولي في العمل اللغوي" تقديم جمعية أحباء المكتبة والكتاب بمساكن (س 15) إلى جانب لقاء مع الأديب أيمن حسن لتقديم آخر إصداراته (س 16).

ويوم 18 ماي يقدم الكاتب عبد اللطيف مرابط روايته Au nom du père (س 15) بالتعاون مع جمعية الاتحاد الثقافي، ثم لقاء (س16) مع الأديبة رفيقة البحوري الفائزة بجائزة الكومار للاكتشاف منذ يومين عن روايتها "هذيان"، فيما يجري يوم 19 ماي لقاء مع الأديبة هند الزيادي لتقديم آخر إصداراتها "الكابوس" (س 11) يليه لقاء مع الأديبة أميرة غنيم لتقديم روايتها الجديدة "الملف الأصفر" وينشط اللقاء الأستاذ رضا بورخيص (س 15).

ويقدم الكاتب والصحفي محمد علي خليفة يوم السبت 20 ماي (س 14) مجموعته القصصية الجديدة "آلام متقاطعة /maux croisés" ثم تنتظم أمسية أدبية خاصة بدار "نقوش عربية" (س 15) ينشطها الأستاذ أنور الفاني وتتضمن لقاء مع الروائي حسنين بن عمو حول إصداراته الأخيرة وكذلك مع الكاتب والناشر المنصف الشابي لتقديم آخر إصداراته.

وتختتم فعاليات المعرض يوم الأحد 21 ماي بلقاء مع الكاتب حكيم بن حمودة لتقديم آخر إصدارته، وينشط اللقاء الصحفي والناشر محمد البرقاوي.

وبالتوازي مع ذلك تنتظم يوميا ورشات المطالعة الموجهة للأطفال (ورشة ألعاب من كتاب، ورشة مسرحة القصة، ورشة صناعة الدمى وكيفية تحريكها، ورشة "كتاب يقرأني"، ورشة استثمار الحكاية الشعبية باستعمال العرائس، ورشة الكتابة وورشة الرسم) بمشاركة المكتبات العمومية، ليتم في اليوم الختامي تقديم حصيلة هذه الأعمال.



