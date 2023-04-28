تم اليوم المصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب برمته بــ 121 نعم 01 إحتفاظ و02 رفض
المصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب برمته
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