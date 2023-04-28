Babnet

المصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب برمته

Publié le Vendredi 28 Avril 2023 - 18:39 قراءة: 0 د, 5 ث
      
تم اليوم المصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب برمته بــ 121 نعم 01 إحتفاظ و02 رفض

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265676


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 28 أفريل 2023 | 8 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:42 19:07 16:02 12:24 05:29 03:54
Babnet
24°
 Babnet31° Babnet % 50 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-1635°-1729°-1825°-1722°-15
  • Avoirs en devises
    22179,9

  • (27 Avril)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,36080 DT        1$ =3,04933 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 Avril)   830,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    