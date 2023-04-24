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الرابطة الاولى - تاخير كلاسيكو الجولة الرابعة غدا الثلاثاء بين الترجي والنجم الى الساعة الخامسة مساء

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 14:32 قراءة: 0 د, 48 ث
      
اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في بلاغ صادر اليوم الاثنين ان مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي المقررة غدا الثلاثاء على ملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة الرابعة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ستنطلق على الساعة الخامسة مساء.
وكانت المباراة مقررة على الساعة الثالثة بعد الظهر.
وفي المقابل، حافظت مباراة الاتحاد المنستيري وضيفه النادي الافريقي المقررة بعد غد الاربعاء على ملعب مصطفى بن جنات لحساب الجولة ذاتها على توقيتها المحدد سابقا (س 15).

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 12 3 3 0 0 4 1
2-النادي الافريقي 8 3 2 1 0 5 1
--الاتحاد المنستيري 8 3 1 1 1 3 3
--الترجي الرياضي 8 3 1 1 1 3 4
5-اتحاد بن قردان 7 4 1 1 2 4 5
6-النادي الصفاقسي 6 4 1 2 1 2 2
--الاولمبي الباجي 6 4 1 1 2 2 2
8-اتحاد تطاوين 3 4 0 1 3 2 7




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