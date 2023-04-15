تأهل لاعب كرة المضرب التونسي عزيز دوقاز ( المصنف 257) الى الدوز نصف نهائي لدورة ليون المكسيكية (75 نقطة) بعد فوزه في الدور ربع النهائي على اللاعب الكولومبي نيكولاس ماجيا المصنف 234 عالميا بمجموعتين لمجموعة 6-4 و3-6 و6-3

وسيلاقي دوغاز اليوم في نصف النهائي اللاعب الارجنتيني خوان بابول فيكوفيتش .



وفي منافسات الزوجي تاهل الثنائي "التونسي عزيز دوقاز والفرنسي انطوان ايسكوفيه" الى الدور النهائي للدورة في صنف الزوجي بعد فوزهما في نصف النهائي على الاسترالي سافييه وهانس هاش فاردوغو (المكسيك) 6-4 و6-4



وسيتبارى الثنائي "دوغاز / ايسكوفييه " في النهائي مع الثنائي بيرفولاركيتش (اليونان) وماكسيميلنا نيشريتس ( ( النمسا) الذي تاهل بدوره الى النهائي على حساب الثنائي التونسي اسكندر المنصوري وخوزي روبيم ستنهام( استراليا) 2-1



