Babnet

" دورة ليون المكسيكية - التونسي عزيز دوغاز الى نصف النهائي"فردي" ونهائي ال"زوجي

Publié le Samedi 15 Avril 2023 - 10:31 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تأهل لاعب كرة المضرب التونسي عزيز دوقاز ( المصنف 257) الى الدوز نصف نهائي لدورة ليون المكسيكية (75 نقطة) بعد فوزه في الدور ربع النهائي على اللاعب الكولومبي نيكولاس ماجيا المصنف 234 عالميا بمجموعتين لمجموعة 6-4 و3-6 و6-3
وسيلاقي دوغاز اليوم في نصف النهائي اللاعب الارجنتيني خوان بابول فيكوفيتش .

وفي منافسات الزوجي تاهل الثنائي "التونسي عزيز دوقاز والفرنسي انطوان ايسكوفيه" الى الدور النهائي للدورة في صنف الزوجي بعد فوزهما في نصف النهائي على الاسترالي سافييه وهانس هاش فاردوغو (المكسيك) 6-4 و6-4

وسيتبارى الثنائي "دوغاز / ايسكوفييه " في النهائي مع الثنائي بيرفولاركيتش (اليونان) وماكسيميلنا نيشريتس ( ( النمسا) الذي تاهل بدوره الى النهائي على حساب الثنائي التونسي اسكندر المنصوري وخوزي روبيم ستنهام( استراليا) 2-1

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265002


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 15 أفريل 2023 | 24 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:26 18:55 16:00 12:26 05:46 04:14
Babnet
21°
 Babnet22° Babnet % 43 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1219°-1221°-1122°-1025°-13
  • Avoirs en devises
    21662,5

  • (14 Avril)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,36044 DT        1$ =3,05264 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 Avril)   1270,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    