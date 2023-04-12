بنزرت: تشغيل أنبوب الغاز المعدّ لتزويد الجهة بالغاز الطبيعي (الوالي)

أعلن والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، عن تشغيل أنبوب الغاز الطبيعي المعد لتزويد ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي، اليوم الأربعاء، انطلاقا من محطة قطع الغاز بالمرناقية من ولاية منوبة وصولا لمحطة المبطوح ببنزرت على طول 35 كلم من القنوات الرئيسية قطر 24 بوصة وتحت ضغط يعادل 76 بار، وذلك عقب الانتهاء من مرحلة التجارب الهيدروليكية.



وأكّد الوالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على أهمية هذا المنجز ودوره في دفع الاقتصاد الوطني والاستثمار الصناعي والتشغيل، علاوة على دوره الانمائي والاجتماعي وفي تعزيز وتطوير البنية التحتية لشبكة نقل الغاز الطبيعي بالشمال، في ظلّ تزويده لـ 14 منطقة بلدية ببنزرت بالغاز الطبيعي.



وأشار إلى أن العمل جار على بقية مراحل المشروع (الثانية والثالثة) بنسق حثيث وبخبرات تونسية عليا، حيث من المنتظر الانتهاء خلال النصف الأول من شهر ماي المقبل من القسم الأول للمرحلة الثانية من المشروع الرابط بين المبطوح وجرزونة والمناطق البلدية المحاذية لها (جرزونة ومنزل عبد الرحمان ومنزل جميل والعالية وغار الملح وراس الجبل والعزيب) على مسافة 40 كلم من الانابيب الرئيسية للغاز الطبيعي، بينما سيكون الجزء الخاص ببقية المناطق البلدية والممتد على مسافة 100 كلم من القنوات الرئيسية وظيفيا في موفى السنة الجارية على أقصى تقدير.

وبخصوص المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تمتد على مسافة 155 كلم من القنوات الرئيسية للغاز بين مناطق المبطوح حتى لواتة ووصولا الى منطقة الخروبة والمناطق البلدية المحاذية لها (منزل بورقيبة وتينجة وبنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية وماطر ومنطقتي البطان وطبربة من ولاية منوبة)، فان اشغالها تسير بنسق عال وبلغت اجمالا 60 بالمائة.

وأعرب بالمناسبة عن تقدير الجهة للدعم الذي وجده المشروع من رئاستي الجمهورية والحكومة، والمصالح الإدارية والفنية والعقارية والبلدية، والمجتمع المدني، ولاسيما مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وتبلغ تكلفة مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي حوالي 130 مليون دينار ويشمل في كامل مراحله الثلاث مدّ طريق رئيسية من القنوات الجالبة للغاز لتزويد 14 منطقة بلدية بولاية بنزرت، و3 مناطق بلدية بولاية منوبة، ومنطقة بلدية بولاية اريانة، وفق تصريح إعلامي سابق لرئيس المشروع بلقاسم اولاد احمد.



