الرابطة الأولى: المصري محمد معروف حكما لمباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري

أعلنت الادارة الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت عن تعيين طاقم تحكيم مصري لادارة المباراة المؤجلة بين الترجي الرياضي التونسي وضيفه الاتحاد الرياضي المنستيري المقررة غدا الاحد على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر لحساب الجولة الثانية من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الرباطة المحترفة الأولى.

ويتالف طاقم التحكيم من الحكم محمد معروف والمساعدين أحمد توفيق ووحيد يوسف. وسيكون التونسي كريم الخميري حكما لتقنية الـ"فار" بمساعدة وائل الحناشي.

يذكر أنّ الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري يتقاسمان المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين خلف المتصدر النجم الساحلي.



