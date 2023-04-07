افتتاح ليالي رمضان بحامة الجريد بعرض تنشيطي وفقرات متنوعة تتواصل الى غاية 16 أفريل

افتتحت أمس الخميس تظاهرة ليالي رمضان بحامة الجريد وهي تظاهرة مدعمة من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر. وانطلقت الفعاليات بعروض تنشيطية صوفية وفلكلورية جابت شوارع المدينة وجابت العروض التنشبطية بعض الاحياء إيذانا بانطلاق الليالي على أن تتواصل العروض الفنية والتنشيطية وعروض الأطفال الى غاية 16 أفريل الجاري وفق آمال الحاجي مديرة دار الثقافة.



وأضافت في تصريح لوات أن العروض الفنية متنوعة وثرية وموجهة لكافة الشرائح العمرية منها عروض مسرحية وسينمائية وورشات في الخط الى جانب عرض وشمة لوسيم العبيدي وذلك مساء 7 أفريل .

وتتضمن بقية السهرات عرضا موسيقيا طربيا للفنان وسيم القريشي في سهرة 8 أفريل يليها عرض فيلم سينمائي وورشة حية في فنون الخط العربي.

وتنظم دار الثقافة سهرة 11 أفريل مائدة مستديرة حول التقاليد والعادات المرتبطة بشهر رمضان في حامة الجريد.

ويتابعالجمهور في سهرة 12 أفريل عرضا لمسرحية من انتاج المركز الجهوي للفنون الدرامية والركحية، يليه عرض مسرحي للأطفال بعنوان "في أرض الذكريات" في سهرة 13 أفريل ليتم في سهرة 14 أفريل تقديم عرض تنشيطي للأطفال.

وتختتم التظاهرة بعرض التخميرة وهو عرض صوفي تقدمه مجموعة سيدي بوعلي النفطي.



