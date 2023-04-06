سيدي بوزيد: حجز 804 لتر من الزيت النباتي المدعم و5ر4 طن من الفارينة

تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد اليوم الخميس من حجز 804 لتر من الزيت النباتي المدعم حجزا فعليا لدى تاجر مواد غذائية بالجملة وذلك من أجل الإتجار في مادة مدعمة بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة بمسالك توزيع المواد والمنتوجات الاستهلاكية الأساسية المدعمة.

كما حجزت 4 فاصل 5 طن من الفارينة المدعمة حجزا فعليا لدى مخبزة صنف أ وذلك من أجل استعمالها في غير الأغراض المخصصة لها من خلال صنع أصناف أخرى من الخبز لا تتماشى مع مواصفات الخبز المدعم حجم كبير المحدد بوزن 400 غرام وطول 45 صم.

وقد تم تحرير محضري بحث ضد المعنيين بالأمر من أجل الإخلال بتراتيب الدعم في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة ترويج المحجوزات بمسالك التوزيع القانونية وإيداع قيمتها المالية بالخزينة العامة للدولة.





