ضبطت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس خلال الليلة الفاصلة بين يومي 24 و25 مارس 2023، ثلاث شاحنات محملة بـ 10 طن من الخضر موجهة للبيع خارج المسالك القانونية من طرف بعض الوسطاء المضاربين بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية وسيتم تتبعهم عدليا.



وافادت وزارة التجارة، ان فرق المراقبة الاقتصادية حجزت هذه الكميات من الخضر (فلفل وطماطم وبطاطا..)، التي وقع في سوق الجملة، تم بالتنسبق مع مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بتونس، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة.



وقد تم تأمين المحجوز بسوق الجملة ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة في انتظار استكمال إجراءات تامين قيمته المالية بخزينة الدولة وتتبع المخالفين عدليا من أجل مسك مخزونات لغرض بيعها والمضاربة فيها من طرف شخص لا تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة طبقا للتشريع الجاري به العمل، وفق بلاغ الوزارة.









