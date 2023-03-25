لجنة النظام الداخلي للبرلمان تتداول بخصوص "قيم ومبادئ العمل البرلماني وحفظ النظام في الجلسات العامة"

تداولت لجنة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، في اجتماعها المنعقد اليوم السبت، في إطار أشغالها المتعلّقة بصياغة مشروع نظام داخلي للمجلس، في "قيم ومبادئ العمل البرلماني".

وجاء في بلاغ للمجلس أن أعضاء اللجنة أبرزوا في تدخلاتهم "الأهمية التي تكتسيها مسألة تحديد القيم والمبادئ في أخلقة العمل النيابي وضبط قواعد السلوك البرلماني، وذلك تماشيا مع مكانة النائب والدور المنوط بعهدته وبمسؤوليته الجسيمة في خدمة الوطن، بعيدا عن كل المظاهر التي من شأنها أن تضرّ بصورة البرلمان وتقف عائقا أمام اضطلاعه بوظائفه على الوجه المطلوب".



وأجمع المتدخلون خلال الجلسة، على "ضرورة وضع هذه الأحكام التي أضحت اليوم حاجة ملحّة لتكون إضافة جديدة للعمل البرلماني وتحسّن سير نشاط المجلس النيابي، وتدعم علاقات النواب في ما بينهم ومع شركائهم"، مشددين على أن تلك الاحكام "ستكون رسالة طمأنة للمواطن ووسيلة من وسائل تعزيز ثقته في مجلس نواب الشعب".



كما تداول أعضاء اللجنة، في مسائل تتعلّق بحفظ النظام في الجلسات العامة والإجراءات الواجب اتباعها، لضمان سيرها العادي، "وذلك بالاستئناس بالتجارب المقارنة، على غرار الأنظمة الداخلية لبرلمانات كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا". وقد خلص النقاش إلى جملة من الأحكام التي "تخضع إلى التدرّج في إجراءات حفظ النظام والانضباط".



وكانت لجنة النظام الداخلي شرعت يوم 15 مارس 2023، في عقد جلساتها المُغلقة وهي تضم في تركيبتها 31 نائبا.



