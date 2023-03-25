المغازة العامة ترفع رأس مالها الى 7ر16 مليون دينار عبر اصدار اكثر من 5 ملايين سهم جديد

قررت الجلسة االعامة الخارقة للعادة للمغازة العامة الترفيع في رأس المال الاجتماعي للشركة الى 7ر16 مليون دينار من خلال زيادة نقدية تفوق قيمتها 5 ملايين دينار.



واضافت الشركة في بلاغ نشرته على موقع بورصة الاوراق المالية ان عملية الترفيع في راس المال ستكون عبر اصدار 5 ملايين و 218 الف و 750 سهم جديدة يكتتب فيها نقدا بحساب 5 اسهم جديدة مقابل 11 سهم قديم



وسيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بسعر اصدار بقيمة 10 دنانير لكل سهم تتضمن قيمة اسمية بدينار واحد ومنحة اصدار في حدود 9 دينار علما وان تاريخ الانتفاع و التمتع بحقوق هذه الاسهم سيكون بداية من غرة جانفي 2023.



وكانت المغازة العامة اعلنت عن ارتفاع رقم اعمالها خلال الربع الاخير من سنة 2022، بنسبة 96ر7 بالمائة علما وان الشركة تمتلك 102 نقطة مبيعات موزعة على مختلف جهات البلاد





