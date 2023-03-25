المغازة العامة ترفع رأس مالها الى 7ر16 مليون دينار عبر اصدار اكثر من 5 ملايين سهم جديد

Publié le Samedi 25 Mars 2023 - 14:32 قراءة: 0 د, 40 ث
      
قررت الجلسة االعامة الخارقة للعادة للمغازة العامة الترفيع في رأس المال الاجتماعي للشركة الى 7ر16 مليون دينار من خلال زيادة نقدية تفوق قيمتها 5 ملايين دينار.

واضافت الشركة في بلاغ نشرته على موقع بورصة الاوراق المالية ان عملية الترفيع في راس المال ستكون عبر اصدار 5 ملايين و 218 الف و 750 سهم جديدة يكتتب فيها نقدا بحساب 5 اسهم جديدة مقابل 11 سهم قديم

وسيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بسعر اصدار بقيمة 10 دنانير لكل سهم تتضمن قيمة اسمية بدينار واحد ومنحة اصدار في حدود 9 دينار علما وان تاريخ الانتفاع و التمتع بحقوق هذه الاسهم سيكون بداية من غرة جانفي 2023.

وكانت المغازة العامة اعلنت عن ارتفاع رقم اعمالها خلال الربع الاخير من سنة 2022، بنسبة 96ر7 بالمائة علما وان الشركة تمتلك 102 نقطة مبيعات موزعة على مختلف جهات البلاد


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263899



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 25 مارس 2023 | 3 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:04 18:37 15:55 12:32 06:16 04:49
Babnet
26°
 Babnet26° Babnet % 29 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
7.72 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1328°-1222°-1320°-1121°-9
  • Avoirs en devises
    22043,7

  • (24 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,34433 DT        1$ =3,07614 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 mars)   442,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    