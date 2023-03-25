الشركة التونسية للبلور تعلن عن دخول فرعها المتخصص في المعلبات البلورية طور الانتاج

الشركة التونسية للبلور تعلن عن دخول فرعها المتخصص في المعلبات البلورية طور الانتاج

Publié le Samedi 25 Mars 2023 - 15:04 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلنت الشركة التونسية للبلور عن دخول فرعها المتخصص في صناعة المعلبات من البلور مرحلة الانتاج بنجاح مما سيعزز قدرتها الانتاجية والتصديرية.

واكدت الشركة ، في بلاغ نشرته على موقع بورصة تونس للاوراق المالية، ان الفرع الجديد سيتيح للمجموعة مضاعفة قدراتها الانتاجية السنوية والاستجابة الى طلبات الحرفاء في الداخل والخارج.

واعلنت الشركة التونسية للبلور، في وقت سابق، عن ارتفاع رقم اعمالها لسنة 2022، بنسبة 49 بالمائة مقارنة بسنة 2021 ليصل الى 9ر159 مليون دينار.
وارتفع رقم اعمال المجموعة المتاتي من السوق المحلية بنسبة 40 بالمائة خلال 2022 ليصل الى 4ر64 مليون دينار في حين ارتفعت عائدات التصدير بنسبة 55 بالمائة لتصل الى 6ر95 مليون دينار خلال 2022



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