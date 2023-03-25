بنزرت: باخرة محمّلة بـقرابة 27 ألف طنّ من السكر الخام المستورد من البرازيل ترسو بميناء بنزرت

Publié le Samedi 25 Mars 2023 - 11:11 قراءة: 0 د, 36 ث
      
رست، مساء أمس الجمعة، بميناء بنزرت التجاري باخرة محملة بـ26 ألفا و900 طنّ من السكر الخام المستورد من البرازيل لفائدة الديوان التونسي للتجارة، وذلك بعد بقائها 4 أيام في المنطقة البحرية المكشوفة قبالة الميناء.

وتولّت المصالح الادارية للميناء تأمين الاجراءات الكفيلة برسو الباخرة في حوض الميناء دون اشكاليات، انطلاقا من عملية رفع الجسر المتحرك بالتنسيق مع الفريق المكلف بالمنشأة من مصالح الادارة الجهوية للتجهيز ووصولا لرسو الباخرة بالحوض الرئيسي على جنبات المسطحات.

كما وضعت مخطّطا ميدانيا لافراغ كامل الحمولة، بداية من اليوم السبت، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركات الشحن العاملة بالميناء وبقية المصالح الديوانية والامنية، وتوجيهها لمخازن الديوان التونسي للتجارة ومنها إلى مصنع سكر باجة أين سيتم تكريرها، وفق ما ذكره مصدر جهوي مسؤول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

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