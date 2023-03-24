أعلن القائمون على مشروع " الاتحاد الاوروبي من أجل التجديد ، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ان الموعد النهائي لتقديم الملف الكامل في اطار الدعوة الرابعة لمشاريع دعم التكنولوجيا، سيكون بحلول 21 جوان 2023 .



وينفذ مشروع " إينوفي " من قبل مؤسسة خبراء فرنسا، في إطار صندوق دعم الاتحاد الخاص بتعزيز النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال والابتكار.



ويقدم هذا الصندوق، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية 455 الف يورو وتقارب 4ر1 مليون دينار، منحا تتراوح بين 70 الف يورو و 100 الف يورو للأعمال التي تدوم فترتها من 8 إلى 11 شهرا.



وتهدف هذه الدعوة للمشاريع إلى دعم الهياكل التي تهدف إلى دعم الشركات المُبتكرة في تطوير نشاطها وتوسيع نطاقها علما وان الدعوة تهم اي شخص اعتبارى مقيم في تونس.



وينتمي المترشحون إلى منظمة غير حكومية أو جمعية او شركة خاصة أو شركة عمومية او مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية او مشغل في القطاع العمومي يتمتع باستقلالية مالية كافية لإدارة الحجم الإجمالي للمنحة المطلوبة.



ويتعين أن تهدف المشاريع الراغبة في الدعم الى تعزيز الإجراءات وبرامج الدعم لتطوير وتسريع الشركات المبتكرة و تعزيز ظهور وتسريع الشركات المبتكرة.



ويهدف مشروع يهدف إلى دعم النظام البيئي لريادة الأعمال والابتكار في تونس الى جانب تعزيز وهيكلة واستدامة النظام الإيكولوجي التونسي لريادة الأعمال والابتكار.

وتعد مؤسسة خبراء فرنسا، وكالة فرنسية عمومية وجهة فاعلة رئيسية في مجال التعاون الفني الدولي وتقوم بتصميم وتنفيذ مشاريع معززة للسياسات العامة بشكل مستدام في البلدان النامية والناشئة.



