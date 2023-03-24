وزير الخارجية يلتقي السفير الألماني لدى تونس

Publié le Vendredi 24 Mars 2023 - 07:45 قراءة: 0 د, 23 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج ،نبيل عمّار يوم الخميس بمقر الوزارة، سفير جمهوريّة ألمانيا الاتّحاديّة لدى تونس ،بيتر بروجل وفق بلاغ صادر عن الوزارة
وعبر السّفير الألماني ، بالمناسبة عن اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات مع تونس وعن استعداد ألمانيا الدّائم لمساندة جهود تونس في النّهوض الاقتصادي والتّنمية المستدامة وفي معاضدة مساعيها ضمن مؤسّسات الاتّحاد الأوروبي وصندوق النّقد الدّولي.

من جهته أشاد الوزير بالطّابع المتميّز للعلاقات التونسية الألمانية معبرا عن الرغبة في تطويرها في جميع المجالات.

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