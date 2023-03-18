بطولة العالم لكرة اليد (اقل من 21 سنة) -تونس في المجموعة الثانية مع منتخبات الجزائر و ليبيا والمانيا

وضعت عملية القرعة الخاصة ببطولة العالم لكرة اليد (اقل من 21 سنة) المنتخب التونسي في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الجزائر و ليبيا والمانيا

وتقام المسابقة في الفترة من 21 جوان إلى 2 جويلية المقبلين في ألمانيا واليونان بمشاركة 32 منتخبا تم توزيعها على 8 مجموعات من اربعة منتخبات في كل مجموعة . وستكون افريقيا ممثلة بسبعة منتخبات وهي تونس و ليبيا و الجزائر والمغرب و مصر و أنغولا و غينيا .

وفي ما يلي توزيع مجموعات بطولة العالم للشباب تحت 21 سنة.

المجموعة الأولى: فرنسا ، بولونيا ، كرواتيا ، الولايات المتحدة الأمريكية

المجموعة الثانية: الجزائر ، ألمانيا ، تونس ، ليبيا

المجموعة الثالثة: البرتغال ، البرازيل ، الكويت ، كوستاريكا

المجموعة الرابعة: إسبانيا ، جزر فارو ، اليابان ، أنجولا

المجموعة الخامسة: المجر ، الدنمارك ، الأرجنتين ، النرويج

المجموعة السادسة: السويد ، سلوفينيا ، البحرين ، غينيا

المجموعة السابعة: صربيا ، آيسلندا ، تشيلي ، المغرب

المجموعة الثامنة: مصر ، اليونان ، كوبا ، السعودية





