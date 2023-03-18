بطولة العالم لكرة اليد (اقل من 21 سنة) -تونس في المجموعة الثانية مع منتخبات الجزائر و ليبيا والمانيا

Publié le Samedi 18 Mars 2023 - 16:12 قراءة: 0 د, 48 ث
      
وضعت عملية القرعة الخاصة ببطولة العالم لكرة اليد (اقل من 21 سنة) المنتخب التونسي في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الجزائر و ليبيا والمانيا
وتقام المسابقة في الفترة من 21 جوان إلى 2 جويلية المقبلين في ألمانيا واليونان بمشاركة 32 منتخبا تم توزيعها على 8 مجموعات من اربعة منتخبات في كل مجموعة . وستكون افريقيا ممثلة بسبعة منتخبات وهي تونس و ليبيا و الجزائر والمغرب و مصر و أنغولا و غينيا .
وفي ما يلي توزيع مجموعات بطولة العالم للشباب تحت 21 سنة.
المجموعة الأولى: فرنسا ، بولونيا ، كرواتيا ، الولايات المتحدة الأمريكية
المجموعة الثانية: الجزائر ، ألمانيا ، تونس ، ليبيا
المجموعة الثالثة: البرتغال ، البرازيل ، الكويت ، كوستاريكا
المجموعة الرابعة: إسبانيا ، جزر فارو ، اليابان ، أنجولا
المجموعة الخامسة: المجر ، الدنمارك ، الأرجنتين ، النرويج
المجموعة السادسة: السويد ، سلوفينيا ، البحرين ، غينيا
المجموعة السابعة: صربيا ، آيسلندا ، تشيلي ، المغرب
المجموعة الثامنة: مصر ، اليونان ، كوبا ، السعودية


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