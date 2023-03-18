تم يوم امس الجمعة، بالمستشفى العسكري ببنزرت، اجراء اول عملية في تونس وشمال افريقيا لاستئصال الاورام في الغدة الدرقية بالتصوير الطبي دون جراحة، وذلك بكفاءات طبية تونسية.



وقال العميد طبيب واستاذ الاشعة الداخلية ورئيس قسم التصوير الطبي بالمستشفى العسكري ببنزرت سامي الكوكي ان العملية تمت في ظروف جيدة، برفقة الخبير الطبي المصري في المجال، الاستاذ حسام غازي عرفة، وهي اول عملية من نوعها تنجز في تونس دون اعتماد الجراحة .



واوضح الكوكي ان العملية تعتمد على اذابة الورم في الغدة عن طريق ابرة صغيرة، وهي عملية لها اكثر من ميزة تفاضلية وطبية، اهمها عدم اعتمادها على التخدير العام ومضاعفاته المحتملة، وعدم ترك علامة للجراحة، ولا تؤثر على الحبال الصوتية، بالاضافة الى عدم استعمال ادوية بعد العملية حيث لا يتجاوز توقيت اجرائها بين تحضير المريض واجراء التدخل اكثر من نصف ساعة، وبعد اقل من ساعتين من الراحة، بامكان المريض ان يستانف نسق حياته الطبيعية.



ولاحظ ان هذا الانجاز الطبي التونسي غير المسبوق، هو اضافة نوعية للصحة العمومية وقطاع الصحة ككل، وتم بخبرات تونسية وبدعم من قبل اطارات ووزير الدفاع الوطني والمدير العام للصحة العسكرية واطارات المستشفى العسكري ببنزرت، حيث تم تركيز معدات ذات جودة عالية وعالمية تم استقدامها من الشركة الام المختصة في هذا النوع من العمليات وهي شركة صينية من بين ثلاث شركات مختصة في العالم.



واشار الكوكي الى انه في اطار مزيد التعريف وتعميم التجربة والانجاز الطبي، تم اليوم السبت، في اطار فعاليات اليوم الطبي العسكري ببنزرت، الذي تنظمه الادارة العامة للصحة العسكرية، تنظيم ورشة بيداغوجية وعملية لفائدة الاطباء لمعرفة ادق تفاصيل العلمية وانجاز عمليات بيضاء بشانها وكيفية اذابة الاورام في الغدة الدرقية .



يشار ان فعاليات اليوم الطبي العسكري واكبه والي بنزرت سمير عبد اللاوي الى جانب المدير العام للصحة العسكرية بتونس منيرعزيز، وثلة من الاطارات الطبية علاوة على عدد من الخبراء في مجالات الصحة من الخارج .



