الترجي التونسي على بعد نقطة وحيدة للتاهل مبكرا الى ربع نهائي مسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية

يبحث الترجي الرياضي التونسي غدا بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية عن نقطة وحيدة تضمن له العبور مبكرا الى الدور ربع النهائي لمسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم عندما يلاقي المريخ السوداني في مباراة الجولة الخامسة قبل الاخيرة من دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية ( المجموعة الرابعة).



ويسعى الترجي الى تاكيد فوزه ذهابا 1-صفر على نفس الفريق ر وضمان تاهله رسميا الى الدور ربع النهائي قبل جولة واحدة من نهاية منافسات المجموعة



وسيعمل أبناء المدرب نبيل معلول الساعين الى الذهاب بعيدا في المسابقة القارية، على تحقيق نتيجة ايجابية والتاهل الى دور الثمانية في المسابقة التي سبق للفريق ان توج بها في 4 مناسبات، سنوات 1994 و 2011 و 2018 و 2019.



ولئن تبدو مهمة ممثل كرة القدم التونسية في العودة بالانتصار من خارج الديار، أمرا صعبا نظرا لوجود الفريق المنافس امام حتمية الفوز للابقاء على حظوظه في التاهل فان ذلك لن يمنع زملاء اللاعب محمد على بن رمضان من تقديم مباراة بطولية من اجل العودة الى تونس بنتيجة مرضية علما ان نتيجة التعادل تكفي الترجي للتاهل مبكرا الى الدور المقبل .



ويقبل الترجي التونسي على مباراة الغد باحثا عن فوز رابع وتدارك هزيمة الجولة الماضية امام الزمالك المصري 1-3 في القاهرة رغم ان نقطة التعادل تؤهله لبلوغ ربع النهائي.وتسود اجواء ايجابية اوساط الترجي الرياضي الذي تحول امس الى بنغزاي في رحلة خاصة.

ومقابل غياب المدافع حسام دقدوق الموقوف من الاتحاد الافريقي لكرة القدم يمكن للاطار الفني للترجي ان يعول غدا على الظهير الأيسر محمد أمين بن حميدة آلذي تغيب على مباراة الزمالك بسبب عقوبة الإنذار الثالث.



ومن جهته فان فريق المريخ السوداني الذي يدربه البرازيلي "هيرون ريكاردو" فانه يجدنفسه امام خيار وحيد للابقاء على امل ضعيف في التاهل وهو تحقيق الفوز بعد هزيمته في الجولة الماضية امام شباب بلوزداد الجزائري 0-1 وهويملك 4 نقاط في المركز الثالث الاخير مع الزمالك وراء شباب بلوزداد الثاني ب6 نقاط.

وينتظر ان يستعيد الفريق لاعبه البرازيلي سيرجيو رافائيل الذي عاد الى التدريبات ، بعد أن أكمل تنفيذ برنامج تأهيل بدني عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجولة الرابعة أمام شباب بلوزداد الجزائري فيما يغيب مصطفى كرشوم عن المباراة حسب ما نقلته وسائل اعلام سودانية

ويذكر ان الفريق السوداني بقدر ما كان موفقا نسبيا دفاعا في دور المجموعات حيث لم يقبل سوى هدفين فانه وجد صعوبة كبيرة في التهديف حيث لم يسجل سوى هدف وحيد .

ويذكر انه تم تعيين الحكم أحمد امتياز هيرال من جزر موريس لادارة مباراة المريخ السوداني و الترجي الرياضي غدا الجمعة بداية من الساعة 14 ( توقيت تونس ) على ملعب شهداء بنينا و ذلك في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة الأبطال الإفريقية



برنامج مقابلتي الجولة الخامسة ضمن المجموعة الرابعة:

المريخ (السودان ) - الترجي الرياضي التونسي س 00ر14

شباب بلوزداد (الجزائر) - الزمالك (مصر) س 00ر20



