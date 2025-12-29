Babnet   Latest update 19:10 Tunis

الناخب النيجيري : "علينا الفوز بمباراتنا أمام أوغندا"

أكد مدرب المنتخب النيجيري، إيريك شيل، أن لاعبيه "يريدون ويتعين عليهم" الفوز بالمباراة التي ستجمعهم بمنتخب أوغندا، المقررة غدا الثلاثاء بالمركب الرياضي لفاس، برسم الجولة الثالثة (المجموعة الثالثة) من كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.
 وكان المنتخب النيجيري قد حجز مقعده بالدور ثمن النهائي، عقب فوزه في الجولة الثانية على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
 وقال شيل، في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة، إن "ثقة وتركيز النسور الخضر في أعلى مستوياتهما بعد الانتصار على تونس".

 وأضاف "سنُجري حصة تدريبية بعد زوال اليوم، وسنقرر على إثرها الاستراتيجية وخطة اللعب التي سنعتمدها، إضافة إلى اللاعبين الذين سيتم إشراكهم"، مشيرا إلى أن "الهدف سيكون، كما جرت العادة، الدفع بأفضل تشكيلة ممكنة فوق أرضية الميدان".

 وبخصوص الحالة الصحية للاعبين، أوضح الناخب النيجيري أنه باستثناء بعض الآلام الطفيفة، فإن جميع العناصر في وضع صحي جيد.
 وشدد شيل على أن "الأهم هو الحالة الذهنية للفريق قبل هذه المباراة"، دون أن يستبعد اللجوء إلى مداورة اللاعبين.
 وقال، في هذا السياق، "نحن بحاجة إلى الفوز بالمباريات، ومن واجبي وضع الاستراتيجيات المناسبة"، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي في مثل هذه المنافسات.
 وعقب نهاية الجولة الثانية، يحتل منتخب أوغندا المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، خلف نيجيريا المتصدرة بست نقاط، وتونس التي تحتل المركز الثاني بثلاث نقاط، فيما تشغل تنزانيا المركز الثالث بنقطة واحدة.
 ومن المقرر أن يلتقي منتخبا تونس وتنزانيا، غدا الثلاثاء بالملعب الأولمبي بالرباط، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني.
ر-هس
