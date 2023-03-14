أعدّت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بولاية نابل برنامجا ثريا ومتنوعا خلال شهر رمضان يتضمن 6959 نشاطا بمختلف المعالم الدينية بالجهة التي تعدّ أكثر من 350 معلما بين جوامع ومساجد، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، المدير الجهوي للشؤون الدينية، برهان السويسي.



وأعلن المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن فتح 5 جوامع جديدة مع بداية شهر رمضان، وذلك بعد استكمال بنائها والتأكد من جاهزيتها من قبل مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بنابل وترسيمها لدى وزارة الإشراف.

وبيّن أن الأنشطة المبرمجة خلال هذا الشهر تتوزع إلى مسامرات ومحاضرات ودروس دينية ومسابقات قرآنية، حيث تمت برمجة 328 مسامرة دينية تتعلق أغلبها بإحياء الليالي المميزة خلال شهر الصيام، وتنظيم 334 محاضرة دينية، ودروس مسجدية متنوعة، وحصص فقهية لسرد الحديث النبوي في حدود 4541 درسا.

كما تمت برمجة 32 مسابقة قرآنية محلية وجهوية، وأختام قرآنية وحديثية تتجاوز 283 ختما، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من اللقاءات الحوارية موجهة للشباب، وذلك بالتنسيق مع الهياكل الجهوية المعنية التابعة لوزارتي المرأة والثقافة وبالتعاون مع المؤطرين التابعين لدور الشباب والثقافة بالجهة.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أنه في إطار التعاون مع وزارة الصحة، سيتم تنظيم حملات للتبرّع بالدم أمام عدد من الجوامع والمساجد، وفق تأكيده.

وقال إن الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بنابل انطلقت مبكرا في الاستعداد لشهر رمضان من خلال تنظيم جلسات عمل انعقدت تحت إشراف وزير الشؤون الدينية بمقر الوزارة، فضلا عن التنسيق مع السلط الجهوية والوعاظ المحليين لصيانة المعالم الدينية لضمان حسن استقبال روّادها.





