تراجع سعر صرف الدينار مقابل الأورو والدولار

تراجع سعر صرف الدينار التونسي بشكل حاد مقابل الدولار ، حيث بلغ الدولار الواحد 2.956 دينارًا في 9 مارس 2022، بينما يبلغ حاليًا 3.140 دينارًا ، وفقًا لبيانات نشرها البنك المركزي التونسي ،اليوم الاثنين. كما تراجعت قيمة الدينار مقابل الأورو ، إذ يتم تداول 1 أورو حالياً مقابل 3.322 ديناراً بينما كان قبل عام 3.259 ديناراً.
من ناحية أخرى ، تحسن سعر صرف الدينار مقابل الين الياباني ، حيث يمثل 1000 ين ياباني اليوم 22.843 دينار، في حين كانت قيمته في التاريخ نفسه من السنة الماضية 25.318 دينار وسجل البنك المركزي التونسي انخفاضًا في احطياتي العملة الصعبة، إذ لا يتجاوز 95 يومًا من الواردات (22.1 مليار دينار) ، إلى حدود 13 مارس 2023، مقابل 128 يومًا من الواردات (أي 23.3 مليار دينار)، خلال الفترة نفسها من سنة 2022. وفيما يتعلق بسعر السوق النقدية، فإنه يواصل المنحى التصاعدي، ليصل اليوم الاثنين عند 8.08 بالمائة، مقابل 6.26 بالمائة في 13 مارس 2022. وللتذكير، ارتفع متوسط سعر السوق النقدية، خلال شهر فيفري 2023 ، ليصل إلى 8.02 بالمائة ، مقابل 7.96 بالمائة في جانفي 2023 و 7.26 بالمائة في ديسمبر 2022
من ناحية أخرى ، تحسن سعر صرف الدينار مقابل الين الياباني ، حيث يمثل 1000 ين ياباني اليوم 22.843 دينار، في حين كانت قيمته في التاريخ نفسه من السنة الماضية 25.318 دينار وسجل البنك المركزي التونسي انخفاضًا في احطياتي العملة الصعبة، إذ لا يتجاوز 95 يومًا من الواردات (22.1 مليار دينار) ، إلى حدود 13 مارس 2023، مقابل 128 يومًا من الواردات (أي 23.3 مليار دينار)، خلال الفترة نفسها من سنة 2022. وفيما يتعلق بسعر السوق النقدية، فإنه يواصل المنحى التصاعدي، ليصل اليوم الاثنين عند 8.08 بالمائة، مقابل 6.26 بالمائة في 13 مارس 2022. وللتذكير، ارتفع متوسط سعر السوق النقدية، خلال شهر فيفري 2023 ، ليصل إلى 8.02 بالمائة ، مقابل 7.96 بالمائة في جانفي 2023 و 7.26 بالمائة في ديسمبر 2022
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