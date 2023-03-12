استهل الاتحاد المنستيري حملة الدفاع عن لقبه بمسابقة كاس الرابطة الافريقية لكرة السلة بالفوز على الملعب المالي 78-68 في المباراة التي اقيمت اليوم الاحد بقاعة داكار ارينا ضمن منافسات الجولة الاولى للمجموعة الثانية.

ولحساب المجموعة ذاتها، فاز مجمع الطاقة الرواندي اليوم الاحد ايضا على كوارا فالكونز النيجيري 64-48 في حين كان نادي كرة السلة بأبيدجان الايفواري قد تغلب امس السبت في افتتاح الجولة على الديوانة السنغالي 76-70.

ويتاهل اصحاب المراكز الاربعة الاولى من المجموعتين الاولى والثانية الى المرحلة النهائية المقررة برواندا.





- وفي ما يلي برنامج بقية مباريات الاتحاد المنستيري بتوقيت تونس:

يوم 12 مارس 2023 :

الملعب المالي - الاتحاد الرياضي المنستيري 78-68

يوم 15 مارس 2023 :

س17.00: الاتحاد الرياضي المنستيري - كوارا فالكونز النيجيريي

يوم 17 مارس 2023 :

س17.00 : نادي كرة السلة بأبيدجان الايفواري - الاتحاد المنستيري

يوم 20 مارس 2023 :

س 20.30 : مجمع الطاقة الرواندي - الاتحاد الرياضي المنستيري

يوم 21 مارس 2023 :

س 20.30 : الاتحاد الرياضي المنستيري - الديوانة السنغالي









