التصفيات المؤهلة للمرحلة النهائية لكاس الرابطة الافريقية لكرة السلة - الاتحاد المنستيري يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على الملعب المالي 78-68

التصفيات المؤهلة للمرحلة النهائية لكاس الرابطة الافريقية لكرة السلة - الاتحاد المنستيري يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على الملعب المالي 78-68

Publié le Dimanche 12 Mars 2023 - 21:03 قراءة: 0 د, 49 ث
      
استهل الاتحاد المنستيري حملة الدفاع عن لقبه بمسابقة كاس الرابطة الافريقية لكرة السلة بالفوز على الملعب المالي 78-68 في المباراة التي اقيمت اليوم الاحد بقاعة داكار ارينا ضمن منافسات الجولة الاولى للمجموعة الثانية.
ولحساب المجموعة ذاتها، فاز مجمع الطاقة الرواندي اليوم الاحد ايضا على كوارا فالكونز النيجيري 64-48 في حين كان نادي كرة السلة بأبيدجان الايفواري قد تغلب امس السبت في افتتاح الجولة على الديوانة السنغالي 76-70.
ويتاهل اصحاب المراكز الاربعة الاولى من المجموعتين الاولى والثانية الى المرحلة النهائية المقررة برواندا.


- وفي ما يلي برنامج بقية مباريات الاتحاد المنستيري بتوقيت تونس:
يوم 12 مارس 2023 :
الملعب المالي - الاتحاد الرياضي المنستيري 78-68
يوم 15 مارس 2023 :
س17.00: الاتحاد الرياضي المنستيري - كوارا فالكونز النيجيريي
يوم 17 مارس 2023 :
س17.00 : نادي كرة السلة بأبيدجان الايفواري - الاتحاد المنستيري
يوم 20 مارس 2023 :
س 20.30 : مجمع الطاقة الرواندي - الاتحاد الرياضي المنستيري
يوم 21 مارس 2023 :
س 20.30 : الاتحاد الرياضي المنستيري - الديوانة السنغالي




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