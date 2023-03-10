الرابطة الأولى: حكام الجولة الأولى لمرحلة تفادي النزول

الرابطة الأولى: حكام الجولة الأولى لمرحلة تفادي النزول

Publié le Vendredi 10 Mars 2023 - 13:18 قراءة: 0 د, 23 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام الجولة الأولى لمرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستجرى يوم الأحد 12 مارس الجاري انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر :

في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة - النجم الرياضي بالمتلوي
الحكم: محرز المالكي

في ملعب 15 أكتوبر
النادي الرياضي البنزرتي - أولمبيك سيدي بوزيد
الحكم: صادق السالمي

في ملعب سليمان البلدي
المستقبل الرياضي بسليمان - الملعب التونسي
الحكم: يسري بوعلي

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