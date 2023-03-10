الرابطة الأولى: حكام الجولة الأولى لمرحلة تفادي النزول

في ما يلي تعيينات حكام الجولة الأولى لمرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستجرى يوم الأحد 12 مارس الجاري انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر :



في ملعب حمام سوسة المعشب

الأمل الرياضي بحمام سوسة - النجم الرياضي بالمتلوي

الحكم: محرز المالكي



في ملعب 15 أكتوبر

النادي الرياضي البنزرتي - أولمبيك سيدي بوزيد

الحكم: صادق السالمي



في ملعب سليمان البلدي

المستقبل الرياضي بسليمان - الملعب التونسي

الحكم: يسري بوعلي



