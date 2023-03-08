وزير الصحة يفتتح اليوم التحسيسي "يوم الجودة"

وزير الصحة يفتتح اليوم التحسيسي "يوم الجودة"

Publié le Mercredi 08 Mars 2023 - 17:49 قراءة: 0 د, 30 ث
      
افتتح وزير الصحة علي المرابط صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة اليوم الإعلامي والتّحسيسي "يوم الجودة Quality day " الذّي نظّمه المركز الوطني للتّكوين البيداغوجي لإطارات الصحّة بالتّعاون مع الإدارة العامّة للتّكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة والوكالة الألمانيّة للتّعاون الدّولي GIZ.
ويندرج هذا اليوم الإعلامي في إطار برنامج التّعاون التّونسي الألماني في مجال تطوير التّكوين وإرساء منظومة الجودة والتّقييم في الوظيفة العموميّة التّي انخرط فيها المركز الوطني للتّكوين البيداغوجي لإطارات الصحّة.
ونوه وزير الصحّة بالمشاريع المشتركة بين مختلف الهياكل المتدخّلة في قطاع تكوين إطارات الصحّة والدّور المرجعي للمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحّة واعتماده مناهج الجودة لتعزيز المهارات والرّفع من كفاءة مهنيّي الصحّة.




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