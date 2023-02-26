أعلن رضوان الفالحي مدرب نادي مولودية الجزائر الناشط بالدرجة الاولى المحترفة الجزائرية لكرة القدم اليوم الاحد عن نهاية تجربته مع الفريق.



واوضح الفالحي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك " اليوم الاحد "نهاية التجربة مع مولودية الجزائر. كل الشكر لشعب العميد للعاملين بالنادي للاعبين والمدرب فوزي البنزرتي".

كما شكر رئيس النادي على منحه الثقة موضحا " شكرا لرئيس نادي العميد على الثقة والشرف لخوض التجربة كمدرب مساعد ثم قيادة الفريق كمدرب أول في مباراتين, حققنا خلالهما 4 نقاط رغم كل الظروف والضغط .. وبالتوفيق للمولودية في بقية المشوار, فخور بانتمائي لهذا النادي العريق والكبير في الجزائر".

وعين الفالحي في منصب المدير الفني لمولودية الجزائر مؤقتا منتصف الشهر الجاري, بعد فسخ عقد المدرب فوزي البنزرتي.

وكان رضوان الفالحي قاد مولودية الجزائر في لقاء اتحاد بسكرة الذي انتهى بالتعادل 0-0, ثم أدار لقاء أمل الأربعاء الذي انتهى بفوز فريقه 2-0.



