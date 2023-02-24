المنستير: تظاهرة "رحلة العرائس من قرطاج إلى المنستير" بداية من 12 مارس بالمركب الثقافي

المنستير: تظاهرة "رحلة العرائس من قرطاج إلى المنستير" بداية من 12 مارس بالمركب الثقافي

Publié le Vendredi 24 Février 2023 - 14:40قراءة: 1 د, 10 ث
      
ينظم مركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير بالشراكة مع المركب الثقافي بالمنستير وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير في الفترة 12-15 مارس 2023، تظاهرة "رحلة العرائس من قرطاج إلى المنستير" بالمركب الثقافي بالمنستير في إطار التشبيك مع أيام قرطاج لفن العرائس التي ينظمها المسرح الوطني لفن العرائس وفق ما أفاد "وات"، اليوم مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بالمنستير فوزي اللبان.

وتنطلق التظاهرة يوم الأحد 12 مارس 2023 حوالي الساعة الرابعة مساء بعرض لتنشيط الشارع مع الدمى العملاقة للفنّان عمر بسباس وعرض للماجورات، ومعرض "ذاكرة عرائس" للمركز الوطني لفن العرائس ولمسرح الطاولة لفضاء روسبينا للمسرح، وعرض ايطالي للكبار.
وتبدأ صباح الإثنين 13 مارس ورشة تكوين المكوّنين في تصميم وانجاز عروسة الخيط بإشراف الفنّان وليد المساعي لفائدة قرابة 15 مشارك من المشرفين على نوادي المسرح بدور الثقافة وتتواصل ثلاثة أيام، ويواكب الجمهور في المساء مسرحية "المنفي" لنادر بلعيد وهي مسرحية عرائسية موجهة للكبار.
ويكون الجمهور على الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 14 مارس على موعد مع مسرحية "ثورة الخشب" لفيصل بن محمودي، إذ وقع التركيز خلال هذه التظاهرة على المسرحيات الموجهة للكبار حسب المصدر ذاته.
ويواكب الأطفال يوم الأربعاء 15 مارس 2023 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمركب الثقافي بالمنستير العرض العرائسي "عصفور الجنة" للمخرج العرائسي التونسي المميز عياد بن معاقل، وتنظم على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال ندوة بعنوان "مسرح العرائس في تونس بين الإبداع والتنشيط التربوي" مع المحاضر محمود الماجري. وتختتم التظاهرة بعرض من ألمانيا ينطلق على الساعة السادسة والنصف حسب ذات المصدر.

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