مولودية الجزائر يفسخ العقد مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي ومواطنه رضوان الفالحي يعوضه موقتا

اعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر اليوم عن فسخ عقد المدرب التونسي للفريق فوزي البنزرتي بالتراضي.

وفي سياق متصل اعلن النادي ان المدرب المساعد التونسي رضوان فالحي سيشرف على الفريق إلى غاية تعيين مدرب جديد.

وتم تعيين الفالحي في اكتوبر الماضي مساعدا لمواطنه فوزي البنزرتي.



وتراجعت نتائج فريق مولوذية الجزائر في الفترة الاخيرة وخرج مبكرا من مسابقة كاس الجزائر امام نادي شباب مقرة بعد هزيمته 0-2







