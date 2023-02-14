ولايات بن عروس والمنستير والمهدية تسجل اعلى كميات الامطار المتهاطلة خلال 24 ساعة المنقضية

تهاطلت خلال ال 24 الماضية، كميات متفاوتة من الامطار، كان اهمها بحساب المليمتر في ولايات بن عروس /رادس 25 مم/ والمنستير /البقالطة 14 مم/ والمهدية /ملولش 12 مم/





وبين المعهد الوطني للرصد الجوي في معطيات اصدرها، الثلاثاء، حول الكميات النهائية للامطار خلال الفترة المذكورة، ان ولاية بن عروس سجلت اعلى كميات الامطار، تركزت اساسا في منطقة رادس 25 مم و مقرين 23 مم و بومهل 17 مم وحمام الانف 15 مم.





وترواحت كميات الامطار المسجلة في ولاية مدنين 8 مم و 6 مم بجرادو و 4 مم بتطاوين و 3 مم بالنفيضة و 2 مم جندوبة.





وسجلت ولاية بنزرت كميات ضعيفة جدا من الامطار، لم تتجاوز 1 مم بكل من تينجة و العالية.



