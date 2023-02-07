الاستعداد لإطلاق الجيل الخامس من الهاتف الجوال (مدير عام اتصالات تونس)

تستعد اتصالات تونس المشغل الوطني للهاتف الجوال لإطلاق الجيل الخامس من الهاتف الجوال في غضون السنة الحالية واعداد البنية التحتية بمواصلة ربط المحطات القاعدية للهاتف الجوال بكوابل الالياف البصرية لتمكين المشتركين من استعمال حجم أكبر للمعطيات حسب ما أفاد به //وات اليوم الرئيس المدير العام للمؤسسة ، الاسعد بن ذياب خلال لقاء انتظم في مدينة توزر حول توجهات المؤسسة لسنة 2023.



وتسعى اتصالات تونس الى تحسين خدمات الانترنت القار بالنظر الى "ترتيبها غير المشرف دوليا في هذا المجال " على حد قول رئيس مدير عام المؤسسة ،حيث سيتم تسريع نسق تحسين الخدمات في جميع المناطق خاصة بعد إتمام تغطية المناطق البيضاء خلال السنة الماضية ،بما يمنح تقديم الخدمات نفسها في جميع المناطق الحضرية وغير الحضرية ،أي خدمات التدفق العالي للشبكة الرادياوية في المناطق الحضرية والريفية.



وبين أن اللقاء الذي يضم مكونات اتصالات تونس جهويا ومركزيا تم خلاله الاتفاق على ضرورة أن تواصل المؤسسة احتلال مراكز أولى وطنيا بصفتها المشغل الوطني على أن تقوم بتحسين مجموعة من الخدمات ،منها التسريع في خدمات التدفق العالي سواء بالنسبة الى التقنيات الرادياوية أو تقنيات الكوابل وضمان جودة الخدمات لإرضاء الحريف من أجل استمرارية المشغل الوطني والقيام بدوره التجاري والوطني خاصة فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية تونس الرقمية.

وذكر أن مثل هذه الخدمات جعلت اتصالات تونس تحتل المركز الأول وطنيا كأحسن مشغل والمركز الثاني افريقيا ،لافتا الى أنه تمت برمجة مشاريع ذات بعد استراتيجي خلال السنة الحالية، منها مشروع تركيز الطاقة الشمسية في المحطات والوكالات الراجعة بالنظر الى المؤسسة خاصة في ولايات الجنوب باعتبار اتصالات تونس تعتبر من بين أكبر حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز والاكثر استهلاكا للكهرباء.

ص م



