بلغت نسبة المشاركة العامة في الدوائر الخمس المعنية بالانتخابات التشريعية في دورها الثاني، بولاية بن عروس، 9 فاصل 2 بالمائة ، وذلك بعد استيفاء عملية الإحصاء وتعداد نسب المشاركة في كامل مراكز ومكاتب الاقتراع .



وبحسب اللوحات البيانية للهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، فقد بلغ العدد الجملي للمقترعين 26665 ناخبا، من جملة 287882 مسجلين بمختلف الدوائر المعنية بالدور الثاني في ولاية بن عروس، تم التصريح بـ 25152 صوتا منهم لفائدة المترشحين وذلك بعد احتساب عدد الاوراق الملغاة وعدد الاوراق البيضاء.



وشمل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية خمس دوائر انتخابية، هي كل من بومهل البساتين- الزهراء وحمام الأنف- حمام الشط والمحمدية و بن عروس- المدينة الجديدة، بعد ان فاز 4 مترشحين بعضوية البرلمان القادم، في باقي الدوائر، منذ الدور الأول، إثر حصولهم على الأغلبية المطلقة في كل من دائرة رادس- مقرين وفوشانة والمروج- بئر القصعة والمروج- فرحات حشاد



