دجوكوفيتش يبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة

Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 - 13:57 قراءة: 0 د, 51 ث
      
بلغ اللاعب الصربي نوفاك دجوكوفيتش الدور النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، اثر تغلبه اليوم الجمعة على نظيره الأمريكي تومي بول المصنف 35 عالميا، بثلاث مجموعات نظيفة، تفاصيلها 7 - 5 و 6 - 1 و 6 - 2.


وسيخوض نوفاك دجوكوفيتش المصنف الخامس عالميا، بعد غد الأحد، النهائي العاشر له في بطولة أستراليا المفتوحة، حيث سيلاقي في المباراة الختامية اللاعب اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الثالث عالميا، الذي تأهل في وقت سابق اليوم للنهائي على حساب الروسي كارين ختشانوف المصنف 18 عالميا بثلاث مجموعات لواحدة، تفاصيلها 7-6 و6-4 و6-7 و6-3 .
ويبحث نوفاك دجوكوفيتش صاحب الـ 35 عاما والحائز على 21 لقب غراند سلام، عن لقبه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة، التي سبق وأن توّج بها في 2008 و 2011 و 2012 و 2013 و 2015 و 2016 و 2019 و 2020 و 2021.
يذكر أنّ نوفاك دجوكوفيتش كان قد حرم الموسم الماضي من خوض غمار بطولة أستراليا المفتوحة بعدما قامت السلطات الأسترالية بترحيله قبل انطلاق البطولة بأيام لدواع صحية مرتبطة بعدم تلقيه للقاح المضاد لفيروس كورونا.

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