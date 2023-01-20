مثلت نتائج مشاركة تونس في منتدى دافوس الاقتصادي واللقاءات المكثفة التي تمت بالمناسبة (من 16 إلى 19 جانفي)، بين أعضاء الوفد التونسي وعدد من المسؤولين الأجانب، أبرز محاور اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة بقصر قرطاج، بكل من رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية ومحافظ البنك المركزي، مروان العباسي.
وقال الرئيس قيس سعيّد، "إن الشعب التونسي وحده القادر على تشخيص الأوضاع وأنه قد شخّصها فعلا .. وأن الشعب قادر وحده على تحديد وصفات الدواء لمواجهة التحديات"، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.
وتم التطرق خلال هذا اللقاء، إلى عدد من الملفات الأخرى، على غرار ملفات الفساد في عديد القطاعات والتأكيد على "ضرورة التصدي لكل المُفسدين الذين يعتقدون أنهم فوق القانون"، وفق نص البلاغ ذاته.
كما تم التعرض إلى سير جملة من المرافق العمومية، إذ تم التشديد في هذا الصدد على وجوب أن "يتحمل المسؤولون الذين يديرونها مسؤولياتهم كاملة، لضمان السير الطبيعي لهذه المرافق".
وقال الرئيس قيس سعيّد، "إن الشعب التونسي وحده القادر على تشخيص الأوضاع وأنه قد شخّصها فعلا .. وأن الشعب قادر وحده على تحديد وصفات الدواء لمواجهة التحديات"، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.
وتم التطرق خلال هذا اللقاء، إلى عدد من الملفات الأخرى، على غرار ملفات الفساد في عديد القطاعات والتأكيد على "ضرورة التصدي لكل المُفسدين الذين يعتقدون أنهم فوق القانون"، وفق نص البلاغ ذاته.
كما تم التعرض إلى سير جملة من المرافق العمومية، إذ تم التشديد في هذا الصدد على وجوب أن "يتحمل المسؤولون الذين يديرونها مسؤولياتهم كاملة، لضمان السير الطبيعي لهذه المرافق".
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