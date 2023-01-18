خروج الإسباني نادال حامل اللقب المصاب من الدور الثاني لأستراليا المفتوحة

Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 - 08:58 قراءة: 0 د, 25 ث
      
خرج الإسباني رافائيل نادال حامل اللقب من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء بعد تعرضه لإصابة خلال الهزيمة 6-4 و6-4 و7-5 أمام الأمريكي ماكنزي مكدونالد.

وبدا أن نادال الحاصل على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى تعرض لمشكلة في الفخذ الأيسر خلال المجموعة الثانية على ملعب رود ليفر ليتلقى العلاج خارج الملعب بينما كان متأخرا 6-4 و5-3.

وعاد حزينا لاستكمال المباراة لكن حركته تأثرت بشكل واضح مما مهد الطريق لمكدونالد لإنهاء محاولة اللاعب الإسباني للفوز باللقب الثالث في ملبورن بارك.

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