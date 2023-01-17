رئيسة الحكومة تتحادث بدافوس مع رئيسة البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية

(مبعوثة "وات" مريم خضراوي)- تحادثت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، صباح الثلاثاء في دافوس، بمناسبة الدورة 52 للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، بحضور وزيرة المالية، سهام نمصية، ومحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، وسفير تونس في برن، طارق بالطيب.



وكان اللقاء مناسبة لاستعراض علاقات الشراكة بين تونس والمؤسسة الدولية من حيث تمويل مسار التنمية والمشاريع التنموية في تونس والرؤية المستقبلية للتعاون بين الطرفين.



وأكدت المسؤولة الأولى في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استعداد البنك مواصلة دعم وتطوير المشاريع الجاري انجازها في تونس. وقالت انها تساند الاصلاحات التي التزمت بها الحكومة التونسية.

وبلغت قيمة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس حوالي 864 مليون يورو منها 25بالمائة لفائدة القطاع الخاص. وتبلغ حافظة المشاريع الحالية 1116 مليون يورو.



وقد قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم 59 مشروعا في تونس (الى غاية نوفمبر 2022). واستهدفت تدخلاته تقوية وإعادة هيكلة القطاع المالي وتمويل الشركات الخاصة فضلا عن تعزيز الاندماج الاقتصادي و

تمكين المرأة والشباب ومتساكني المناطق النائية. كما تدعم انتقال تونس إلى الاقتصاد الأخضر.



