أنس جابر تستهل مشوارها في بطولة أستراليا المفتوحة بمواجهة السلوفينية تامارا زيدانيسك

تستهل البطلة التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا مشوارها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بمواجهة اللاعبة السلوفينية تامارا زيدانيسك المصنفة 88 عالميا.

وتعد هذه المواجهة الثانية بين اللاعبتين، منذ لقاء الدور الثاني لبطولة روما 2019، الذي حسمته اللاعبة السلوفينية لصالحها بمجموعتين نظيفتين تفاصيلها 6 - 3 و 7 - 6.

وكانت أنس جابر قد غابت الموسم الماضي عن بطولة أستراليا المفتوحة لداعي الاصابة.



وتبحث أنس جابر عن أولى ألقابها في بطولات "الغراند سلام" وذلك بعد بلوغها لنهائي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة العام الماضي.



تجدر الاشارة الى أنّ أفضل نتيجة حققتها أنس جابر في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربعة الكبرى، كانت ببلوغها الدور ربع النهائي في 2020 .



وتحمل أنس جابر في رصيدها 3 ألقاب هي بطولة بيرمينغهام (250 نقطة) في 2021 وبطولة مدريد للماسترز (1000 نقطة) وبطولة برلين (500 نقطة) في 2022.

وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة في 16 جانفي الجاري لتستمر الى غاية 29 من ذات الشهر.



