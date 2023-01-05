السماح بدخول 6000 متفرج لمباراة النادي البنزرتي وضيفه هلال الشابة

Publié le Jeudi 05 Janvier 2023 - 20:25 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تم خلال الإجتماع التنظيمي لمباراة النادي البنزرتي وضيفه هلال الشابة  لحساب الجولة الإفتتاحية من مرحلة الإياب للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي سيحتضنها يوم السبت القادم ملعب 15 اكتوبر الترخيص ل6000 متفرج لمواكبة المقابلة مع مجانية دخول الاناث.
وتم خلال الاجتماع المنعقد بمقر ولاية بنزرت الترخيص للجماهير دون 18 سنة بحضور المباراة شريطة اصطحابهم لمرافق عائلي.
واكد والي بنزرت سمير عبد اللاوي بالمناسبة على ضرورة انجاح المباراة من حيث تاطير الجماهير والعناية بهم والانتصار للروح الرياضية وحسن معاملة الضيوف والحكام مثلما عرفت به الجمعية ادارة واحباء.





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