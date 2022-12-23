السينما التونسية تتألق في مهرجان القاهرة الدّولي للفيلم القصير

Publié le Vendredi 23 Decembre 2022 - 17:36 قراءة: 0 د, 31 ث
      
حازت السينما التونسية على أربع جوائز خلال مشاركتها في الدورة الرابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير (17 - 22 ديسمبر 2022).

وفاز فيلم "نصف روح" لمروان الطرابلسي بجائزة "لجنة التحكيم الخاصة" وكذلك بجائزة "أفضل ممثل" التي آلت لعبد القادر بن سعيد. وتحصّل فيلم "سقالة" للمخرج بلال بالي على تنويه خاص.
ونال فيلم "صاحبتي" للمخرجة كوثر يونس المقيمة في القاهرة جائزة "أفضل فيلم".

وشهدت الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة الدّولي للفيلم القصير تنظيم المسابقة الدولية للمرة الأولى، إلى جانب 6 مسابقات أخرى للأفلام العربية والمصرية وأفلام الطلبة والأفلام الوثائقية، بالإضافة إلى مسابقتين تحملان اسم اثنين من رواد السينما المصرية عزيزة أمير ومحمد بيومي.

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