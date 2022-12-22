وزارة الأسرة تشرع في توزيع 1050 إشعارا بالموافقة على تمويل مشاريع نسائية ب22 ولاية

تشرع وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ، اليوم الخميس، في توزيع 1050 إشعارا بالموافقة على تمويل مشاريع نسائية ب22 ولاية من ولايات الجمهوريّة، في إطار البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" .



وتتوزع المشاريع النسائيّة التي حظيت بالموافقة على التمويل بين 942 مشاريع متناهية الصغر و108 مشاريع صغرى ومتوسطة باعتمادات جمليّة تفوق 9.7 مليون دينار.



وتوزّعت المشاريع المموّلة حسب النشاط الاقتصادي بين نسبة 38 % صناعيّة و26% مهن صغرى و20%خدمات و9% صناعات تقليديّة و 3.5% فلاحيّة و3.5% تجارية.



وتتصدّر الفئة العمريّة 31-40 سنة الشرائح العمريّة للفتيات والنساء المستفيدات من إشعارات التّمويل بنسبة 39%، تليها الفئة العمرية 18-30 سنة بنسة 27.5% فالشريحة العمرية 41-50 سنة بنسبة 23.5% ثمّ الفئة العمرية 51-59 سنة بنسبة 10%.



يذكر أن برنامج "رائدات" يهدف إلى تعزيز دور المرأة الإنمائيّ والاقتصادي وتشجيع النساء والفتيات على بعث مشاريع استثمارية خاصّة بهنّ، من خلال توفير 7 خطوط تمويل لإسناد قروض متناهية الصغر وصغرى ومتوسطة بشروط تفاضليّة وميسّرة وبسقف تمويل يصل إلى 300 ألف دينار.



وقد تم رصد اعتمادات جمليّة لتنفيذ البرنامج تقدّر ب 50 مليون دينار على امتداد 5 سنوات أي بمعدل 10 مليون دينار سنويا مع الترفيع بنسبة 40 % في الاعتمادات السنويّة بداية من سنة 2023.



وتتولى وزارة الأسرة والمرأة تنفيذ البرنامج الوطني "رائدات" من خلال اتفاقيات شراكة مع 3 مؤسّسات بنكيّة شريكة هي البنك التّونسي للتّضامن وبنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والبنك الوطني الفلاحي.



